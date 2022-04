Xiaomi presenta la serie Redmi Note 11 en México

Por staff

22/04/2022

Xiaomi ha anunciado hoy en México, el lanzamiento de su nueva serie Redmi Note 11, con tres smartphones totalmente nuevos: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11S y Redmi Note 11. Superando el desafío al ofrecer características aún más potentes, la serie Redmi Note 11 íntegra grandes mejoras en su sistema de cámara, velocidad de carga, pantalla y SoC (Centro de Operaciones de Seguridad, por sus siglas en inglés) haciendo que el rendimiento del smartphone sea más accesible que antes.

Una configuración de cámara de nivel flagship para ofrecer una fotografía excepcional

Elevando la experiencia de la cámara, Redmi Note 11 Pro 5G y Redmi Note 11S vuelven con sensores primarios de 108MP, lo que te permite capturar y compartir momentos de tu vida en alta resolución y con detalles reales. Utilizando su sensor de gran tamaño con 1/1,52″, la cámara principal aprovecha la tecnología de pixel binning 9 en 1, así como el ISO dual para ofrecer imágenes increíbles con mayor rango dinámico y rendimiento de color, con excelentes resultados incluso con poca luz. La cámara ultra gran angular de 8MP amplía la perspectiva con su visión de 118 grados, y la cámara macro de 2MP captura los detalles más finos desde cerca. Además, la cámara de profundidad de 2MP de Redmi Note 11S y Redmi Note 11 te permite crear un efecto bokeh natural para tus retratos. La parte frontal de Redmi Note 11 Pro 5G y Redmi Note 11S cuenta con una cámara frontal de 16MP que puede capturar selfies claras y de aspecto natural.

Pantalla AMOLED DotDisplay FHD+ con una frecuencia de refresco de hasta 120Hz y un moderno diseño de bordes planos

Con una alta tasa de refresco de 120Hz y una tasa de muestreo táctil de hasta 360Hz para el Redmi Note 11 Pro 5G y tasa de refresco de 90Hz y una tasa de muestro táctil de hasta 180Hz para Redmi Note 11S y Redmi Note 11, la serie mejora tu experiencia en la pantalla con animaciones más suaves y transiciones sin retraso, a la vez que registra toques más precisos con los dedos. Con un tamaño de pantalla de 6.67 y 6.43 pulgadas, la serie está equipada con una increíble pantalla FHD+ AMOLED DotDisplay con una amplia gama de colores DCI-P3, que proporciona colores y detalles más vibrantes, al tiempo que alcanza hasta 1200 nits en Redmi Note 11 Pro 5G y hasta 1000 nits en Redmi Note 11S y Redmi Note 11 para garantizar la claridad de la pantalla incluso a plena luz del día.

Su asombrosa pantalla está integrada en un diseño moderno de borde plano. Además, con los altavoces duales súper lineales situados en la parte superior e inferior del teléfono, la serie Redmi Note 11 ofrece una experiencia de entretenimiento completa con un sonido estéreo envolvente para jugar o ver videos.

Rendimiento rápido y potente en todos los modelos

Redmi Note 11 Pro 5G está impulsado por su avanzado procesador octa-core Snapdragon® 695. Un chipset que ofrece conectividad 5G y un magnífico rendimiento, gracias a la tecnología de 6nm y proceso de hasta 2,2GHz. Redmi Note 11S está a la altura del desafío con su avanzado procesador octa-core MediaTek Helio G96. Por su parte, Redmi Note 11 está equipado con un procesador Snapdragon® 680 fabricado con un proceso de 6nm de nivel emblemático para ofrecer un rendimiento superior y conservar la energía.

Además, los tres dispositivos de la serie Redmi Note 11 cuentan con una batería de gran capacidad de 5,000mAh. Junto a esta gran capacidad de batería se encuentra la carga turbo de 67W a nivel de flagship de Xiaomi en el Redmi Note 11 Pro 5G, que tardan tan solo 15 minutos en cargar el 50% de la batería¹. Mientras que el Redmi Note 11S y el Redmi Note 11 cuentan con una carga rápida de 33W Pro, que permite cargar hasta el 100% en aproximadamente una hora².

Xiaomi anuncia alianza con YouTube

Xiaomi anuncia su alianza con YouTube para ofrecer pruebas gratuitas ampliadas de YouTube Premium en determinados dispositivos actuales y futuros. Los clientes de Xiaomi que cuenten con cualquiera de estos 3 nuevos dispositivos, podrán recibir dos meses de YouTube Premium de forma gratuita, en un intento de dar a los usuarios acceso al mejor contenido sin publicidad y sin conexión, cuando esté disponible.³ Las ventajas de YouTube Premium incluyen una suscripción a YouTube Music Premium, donde los usuarios pueden obtener acceso ilimitado y sin publicidad a más de 80 millones de canciones oficiales, además de actuaciones en directo, versiones y remezclas.

Los usuarios pueden canjear esta oferta de YouTube Premium en cualquiera de los smartphones de la serie Redmi Note 11 abriendo la aplicación de YouTube precargada y siguiendo las instrucciones o visitando youtube.com/premium.

Xiaomi continua alianza con Google One

Como en ocasiones anteriores, Xiaomi y Google se han unido una vez más para ofrecer una membresía exclusiva de Google One a los usuarios de la serie Redmi Note 11. Los clientes de Xiaomi con uno de estos smartphones podrán disfrutar de una membresía de Google One con 100 GB de almacenamiento en la nube sin costo, por un periodo de 6 meses. Con Google One, tendrá acceso a almacenamiento en la nube adicional en Google Drive, Gmail y Google Photos, copia de seguridad automática del teléfono, acceso a expertos de Google y más.