Yield Guild Games presentó 8 juegos nuevos basados en NFT

22/11/2021

Yield Guild Games (YGG), la comunidad descentralizada de jugadores e inversores que generan rendimiento a partir de juegos basados en NFT anunció que se asoció e invirtió en ocho nuevos juegos NFT durante octubre de 2021.

Estos son: Influence, CyBall, Thetan Arena, KOGs SLAM!, MOBOX, Aavegotchi, DeHorizon y Genopets. Por lo tanto, YGG ahora ofrece a sus jugadores un total de 18 juegos líderes en su cartera, incluidos Axie Infinity, Splinterlands, Zed Run.

Para el mes de septiembre, YGG agregó la estrategia espacial Massive Multiplayer Online (MMO) Influence a su creciente cartera de socios de juegos y activos dentro del juego. Esto eleva el total de NFT de YGG a 36,712 en 12 juegos con un valor total combinado de US $ 17,6 millones a partir del mes de septiembre.

Después de generar un total de US $ 22,4 millones a principios de este año, con US $ 9,9 millones recaudados a través de una ronda inicial liderada por Delphi Digital, por BITKRAFT y otra ronda liderada por a16z (además de una venta inicial de sus tokens a los jugadores por US $ 12.5M), YGG está utilizando los fondos para comprar activos en los principales juegos de NFT.

“La participación de la comunidad es un factor clave para cualquier compra de juegos de YGG”, dijo Sarutobi Sasuke, Head of Partnerships de YGG, al describir el enfoque de YGG para analizar la oportunidad que ofrecen varios juegos de NFT.

“El equipo revisa la jugabilidad y la economía del juego para garantizar que los juegos tengan una economía de juego sólida y equitativa que recompense a los jugadores de manera adecuada por el tiempo y el esfuerzo que dedican”, dijo luego.

8 nuevos juegos

Influence

Juego online multijugador masivo (MMO) de estrategia espacial que ofrece un juego atractivo junto con la propiedad de los activos del juego NFT. A través de la introducción de su token, SWAY, que se lanzará pronto, que los jugadores pueden ganar a través del juego, Influence permite a los jugadores las transacciones de recursos, componentes, naves y asteroides, en el juego.

YGG ha comprado el 46º asteroide más grande en Influence, (KJ-44947). Además, ha adquirido 30 asteroides más pequeños para que los utilice la comunidad de YGG.

CyBall

Es un juego de play-to-earn con temática de fútbol en el que los jugadores pueden coleccionar, intercambiar, guiar y luchar contra CyBlocs, que son personajes cyborg de fantasía representados como NFT coleccionables e intercambiables en la blockchain.

YGG adquirió parte de los paquetes iniciales de Genesis CyBloc NFT, que permitirán a YGG equipar al menos a 1.000 estudiantes de CyBall desde el comienzo.

Thetan Arena

Este juego de campo de batalla online multijugador (MOBA) apto para dispositivos móviles permite a los jugadores reunir amigos, formar un equipo, luchar con otros y ganar recompensas simbólicas con una combinación de habilidades de juego y trabajo en equipo. El juego está disponible en modo gratuito, donde los jugadores pueden ganar tokens llamados Thetan Coin (THC). Además, el juego tiene un modo de play-to-earn con más oportunidades de ganar tokens usando Premium Heroes. YGG adquirió 250 “héroes comunes”, 100 “héroes épicos” y 50 “héroes legendarios”.

KOGs SLAM!

Es un juego mobile blockchain con reglas similares al juego POGs que se convirtió en un fenómeno en la década de 1990. Sin embargo, KOGs SLAM! viene en una forma evolucionada que usa coleccionables NFT como piezas de juego para jugar y ganar recompensas. KOGs SLAM! presenta un modelo de play-to-earn a millones de usuarios en la región del sudeste asiático donde los jugadores pueden ganar KOG y tokens en el juego llamados KOINS. YGG ha adquirido una de las dos TIENDAS de la marca Marquee en el RFOX VALT Callinova Quarter, a través de la cual YGG tendrá una TIENDA que la gente puede visitar para interactuar con la comunidad, recolectar NFT, jugar juegos y mucho más, todo en VR.

MOBOX

Es un proyecto líder en Binance Smart Chain, una plataforma de juegos impulsada por la comunidad que combina la agricultura de rendimiento y las NFT en el juego para crear un ecosistema gratuito para jugar y play-to-earn. MBOX, el token de gobierno nativo de MOBOX DAO, se puede implementar para adquirir personajes adicionales, ruedas de lotería e incentivos. YGG ha adquirido cinco NFT legendarios MOMO de la marca YGG junto con 100 CLAVES que se pueden utilizar en todos los títulos de MOBOX para cultivar tokens MBOX.

Aavegotchi

Recuerda el juego de mascotas virtuales Tamagotchi. Respaldados por el estándar ERC-721, estos NFT se valoran por su nivel de rareza, que se calcula a través de múltiples factores, incluidos los rasgos básicos, los wearables equipados y la cantidad de garantías apostadas. Un jugador puede visitar su tierra conectando sus billeteras y alquilándola a Aavegotchis para compartir una parte del rendimiento agrícola y desbloquear más potencial agrícola, así como toda la amplitud del juego social. YGG y sus subDAO Yield Guild SEA (Sureste de Asia) y Yield Guild ASIA han comprado terrenos exclusivos con el tema de YGG (parcelas REALM) junto con los avatares de Aavegotchi. Los wearables también se adquirirán como preparación para el juego cuando Gotchiverse entre en funcionamiento en diciembre de este año.

DeHorizon

Los scholars de YGG también pueden saltar al mundo de fantasía del metaverso de DeHorizon, donde los jugadores pueden jugar para divertirse y ganar dinero. Construidos sobre Ethereum – Cadenas compatibles con EVM, los juegos de DeHorizon permitirán a los jugadores explorar el mundo de batallas épicas, acuñar monstruos NFT, minar recursos, embarcarse en misiones, domesticar criaturas salvajes y mucho más.

YGG ha comprado activos que incluyen armas exclusivas, equipo, un equipo de carreras de dragones, un DeMeta Pass ID y 40 monstruos llamados JuJus, que también se personalizan especialmente para representar a YGG.

Genopets

YGG también continuó expandiendo su colección de activos de juegos dentro del ecosistema de Solana al asociarse con Genopets, un juego de play-to-earn que está a la vanguardia en la incorporación de movimientos para jugar e incentivar la actividad física. Combinando la crianza de Tamagotchi con el entrenamiento y la lucha de Pokémon a través de minijuegos de rompecabezas asincrónicos, el juego convierte el movimiento de la vida real de los usuarios en XP (puntos de experiencia) para progresar en el juego. YGG ha comprado Genopets Habitats de marca personalizada junto con tokens de gobernanza de Genopets (GENE).