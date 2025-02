Yuno lleva Payment Passkey de Mastercard a los comercios de Latinoamérica

Por staff

08/02/2025

(Latam) Yuno, la empresa global de orquestación de pagos, anunció el lanzamiento de Payment Passkey de Mastercard en Latinoamérica, permitiendo a los comercios de Brasil, Argentina y Chile agilizar los procesos de pago en línea, mejorar la protección contra el fraude y reducir significativamente sus tasas de abandono de carritos.

Con el lanzamiento de Payment Passkey, Yuno consolida su posición como el proveedor líder de la popular tecnología Click to Pay de Mastercard en América Latina, región donde la eficiencia y la seguridad de las transacciones son especialmente importantes. Estudios revelan que las empresas en la región pierden más del 4,6% de sus ingresos de e-commerce por fraude en los pagos, habiendo registrado un aumento del 32% en los intentos de fraude en 2024 en comparación con el año anterior – el mayor aumento de todas las regiones.

El servicio de Payment Passkey de Mastercard aumenta la seguridad y la comodidad de las transacciones en línea utilizando la biometría basada en dispositivos, como las huellas dactilares y el reconocimiento facial ya disponibles en los smartphones, para autenticar las compras. Así, reemplaza los métodos tradicionales de autenticación como las contraseñas de un solo uso (OTP), que se han vuelto cada vez más vulnerables a estafas en línea como el phishing, el intercambio de SIM y la interceptación de mensajes. El servicio también aprovecha la avanzada tecnología de tokenización para garantizar que los datos sensibles nunca se compartan con terceros y sigan siendo inútiles para los estafadores en caso de violación de datos, lo que hace que las transacciones sean aún más seguras.

James Stack, Head of Product en Yuno, comentó:

“Payment Passkey de Mastercard es un gran paso adelante en la seguridad de las transacciones en línea. Al aprovechar la tokenización avanzada y la autenticación biométrica, reduce significativamente el riesgo de fraude y protege los datos sensibles de las ciberamenazas. Como proveedor líder de la tecnología Click to Pay de Mastercard en América Latina, estamos orgullosos de ofrecer a los comercios una solución que no sólo agiliza el proceso de pago, sino que también garantiza el más alto nivel de seguridad tanto para las empresas como para los clientes en una región donde el fraude ha sido un desafío permanente”.

Silvana Hernandez, Vicepresidenta Ejecutiva, Core Products de Mastercard para América Latina y el Caribe, añadió:

“Mastercard está comprometido a traer comodidad y seguridad a las experiencias de pago. La habilitación de Mastercard Payment Passkey a través de nuestra alianza con Yuno, es un paso importante hacia el avance de los pagos digitales en América Latina y el Caribe”.

Passkey refuerza la actual solución Click to Pay de Mastercard, lanzada en noviembre para los comercios que utilizan Yuno y cuyo objetivo es simplificar y agilizar el proceso de pago para los clientes, eliminando la necesidad de introducir manualmente los datos de la tarjeta. La solución Click to Pay de Mastercard, que funciona como una billetera digital, facilita que los compradores puedan pagar fácilmente con un solo clic.

Además de Click to Pay y Passkey de Mastercard, la plataforma de Yuno ofrece a las empresas un acceso rápido a más de 1.000 métodos de pago diferentes en todo el mundo, tecnología propia de Smart Routing y orquestación de pagos de inicio a fin, lo que la convierte en una solución integral para todas las necesidades de pago de las empresas. Yuno, que cuenta con el apoyo de inversores internacionales de primer nivel como Andreessen Horowitz, Tiger Global y DST Global Partners, continúa expandiéndose rápidamente por Europa, Asia y Estados Unidos.

Ver más: Refuerzo en los controles sobre billeteras virtuales

Ver más: Te presentamos la fintech brasilera que quiere hacerle sombra a Mercado Libre

Ver más: Celebrando la innovación en la industria financiera de América Latina en 2025