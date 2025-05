ZenaDrone de ZenaTech prueba cámara patentada habilitando enjambres de drones IQ Nano para aplicaciones de defensa de EE. UU. y presentación Blue UAS

08/05/2025

VANCOUVER, Columbia Británica, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), una empresa de tecnología especializada en drones con IA (Inteligencia Artificial), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, anuncia que su filial ZenaDrone está probando una nueva cámara especializada patentada que permite aplicaciones interiores más eficaces, como gestión de inventario y seguridad, al utilizar enjambres de drones IQ Nano para aplicaciones comerciales y de defensa de EE. UU. El nuevo prototipo de cámara desarrollado por su filial de fabricación de componentes de Taiwán, Spider Vision Sensors, en colaboración con su socio de fabricación de productos electrónicos certificado, Suntek Global, permitirá una recopilación de datos más rápida y precisa, incluyendo múltiples códigos de barra escaneados simultáneamente por múltiples drones en un enjambre de drones. La empresa planea solicitar la certificación Blue UAS (Sistemas Aéreos No Tripulados) que enumera y valida drones para uso militar y gubernamental.

“Nuestra filial Spider Vision Sensors, en colaboración con Suntek Global, nos ha ayudado a acelerar el desarrollo de cámaras personalizadas y especializadas necesarias para nuestras aplicaciones de enjambre de drones innovadoras para clientes comerciales y de defensa. Esta asociación continuará siendo invaluable mientras desarrollamos nuestra cadena de suministro conforme a la NDAA y obtenemos la certificación Blue UAS que permitirá a las agencias militares y federales comprar directamente nuestros drones”, dijo el director ejecutivo Shaun Passley, Ph.D.

Los departamentos militares y de defensa utilizan drones interiores autónomos pequeños, como el IQ Nano de 10X10 pulgadas para varias aplicaciones, como gestión de inventario, reconocimiento de edificios interiores, búsqueda y rescate, simulaciones de entrenamiento y detección de explosivos. ZenaDrone también participa en una prueba pagada que incluye el desarrollo de aplicaciones de enjambre de drones para la gestión de inventario y aplicaciones de seguridad con un cliente multinacional fabricante de autopartes.

Un enjambre de drones es un grupo coordinado de drones autónomos que se comunican y trabajan juntos utilizando IA e intercambio de datos en tiempo real, para realizar tareas de forma colaborativa sin control humano directo. Los enjambres de drones mejoran la eficacia, precisión, automatización y rendimiento en comparación con un solo dron. Los drones autónomos pueden escanear rápidamente miles de códigos de barra o etiquetas RFID por segundo con alta precisión, proporcionando visibilidad del inventario en tiempo real sin interrupciones de los flujos de trabajo. Un enjambre de drones también puede cubrir más terreno simultáneamente, reduciendo drásticamente los tiempos de auditoría de inventario y la mano de obra manual, mientras ofrece una visibilidad de inventario casi total.

Un enjambre de drones de IA para seguridad y vigilancia en interiores mejora la cobertura, el tiempo de respuesta y la eficacia al patrullar de forma autónoma grandes áreas, detectar amenazas y proporcionar conciencia situacional en tiempo real. A diferencia de las cámaras estacionarias o las patrullas humanas, los enjambres de drones se pueden adaptar dinámicamente a las infracciones de seguridad, rastrear a los intrusos y coordinar los movimientos para eliminar los puntos ciegos. Los análisis basados en IA les permiten identificar anomalías, reconocer rostros y detectar actividades no autorizadas con alta precisión, lo que reduce las falsas alarmas y mejora la toma de decisiones de seguridad. Su naturaleza autónoma minimiza los costos de mano de obra humana, al mismo tiempo que garantiza un monitoreo 24/7 en entornos complejos como almacenes, centros de datos o instalaciones comerciales.

El ZenaDrone IQ Nano está disponible en tamaños de 10×10 pulgadas y 20×20 pulgadas, diseñado para realizar inspecciones regulares y frecuentes, como escaneo de códigos de barras o RFID, inspecciones de mantenimiento de instalaciones, monitoreo de seguridad, mapeo 3D de interiores dentro de un almacén, distribución o planta. Está diseñado para uso autónomo, presentando sensores integrados, cámaras de alta calidad y recopilación y análisis de datos, incluyendo metodologías de inteligencia artificial (IA). Con un peso de 1.5 kg y un tiempo de vuelo de por lo menos 20 minutos antes de utilizar la estación de carga automática de la batería, está diseñado para ofrecer estabilidad en vuelo estacionario y seguridad con capacidades para evitar obstáculos.

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y levantamiento topográfico para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gobierno e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de siete oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando un modelo de negocio DaaS y una red global de socios.

ZenaDrone, una subsidiaria de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de interior y exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

