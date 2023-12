Zenas BioPharma fortalece el liderazgo ejecutivo con el nombramiento de Jennifer Fox como directora de negocios y directora financiera y la Dra. Tanya Fischer, M.D.,PhD, como directora de investigación y desarrollo y directora médica

Por staff

04/12/2023

La expansión del liderazgo estratégico y operativo posiciona a Zenas para el crecimiento mientras obexelimab avanza en ensayos clínicos en etapa tardía para múltiples indicaciones potenciales de inflamación e inmunología (I&I).

WALTHAM, MASSACHUSETTS, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, una empresa biofarmacéutica mundial comprometida a convertirse en líder en desarrollo y comercialización de terapias dirigidas de inflamación e inmunología (I&I), anunció hoy el nombramiento de Jennifer Fox como directora de negocios y directora financiera y Tanya Fischer, M.D., PhD, como jefe de investigación y desarrollo y directora médica.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Tanya y Jen a nuestro equipo ejecutivo”, dijo Lonnie Moulder, fundadora y directora ejecutiva de Zenas BioPharma. “Tanya es una líder médico-científica profundamente experimentada y Jen es una líder experimentada en finanzas de atención médica y desarrollo corporativo. Con sus décadas de experiencia en liderazgo en la industria, cada una será una adición invaluable para Zenas mientras nos dirigimos a nuestra próxima fase de crecimiento, avanzando en múltiples programas globales en desarrollo clínico en etapa tardía con el objetivo de ofrecer terapias dirigidas de I&I diferenciadas para pacientes necesitados en todo el mundo”.

La Sra. Fox es una experimentada ejecutiva de finanzas y desarrollo corporativo con una amplia trayectoria en finanzas corporativas y banca de inversión en salud, asesorando a numerosas empresas privadas y públicas con respecto a estrategia, financiamientos y fusiones y adquisiciones. Anteriormente a unirse a Zenas, la Sra. Fox trabajó como directora financiera de Nuvation Bio, una empresa de biotecnología que cotiza en bolsa. Anteriormente, fue directora administrativa y codirectora del grupo de banca corporativa y de inversión de atención médica de América del Norte en CitiGroup. Antes de CitiGroup, la Sra. Fox ocupó altos cargos en banca de inversión en Deutsche Bank, Bear Stearns, Bank of America y Prudential Securities. Cuenta con una licenciatura en finanzas y marketing de Manhattan College.

La Dra. Fischer es médico-científica con una profunda experiencia en el sector académico y empresas farmacéuticas y biotecnológicas, liderando programas de investigación y desarrollo en etapas tempranas y tardías en varias áreas terapéuticas, incluyendo neurología y enfermedades raras. Antes de unirse a Zenas, trabajó como directora de desarrollo y directora de medicina traslacional en Biohaven, una empresa biofarmacéutica que cotiza en bolsa. La Dra. Fischer comenzó su carrera en la industria en Bristol Myers Squibb y ocupó cargos de liderazgo en investigación y desarrollo de creciente responsabilidad en EMD-Serono, Sanofi-Genzyme y Alnylam. Es neuróloga y mantuvo nombramientos en la Facultad de Medicina de Yale University después de completar su residencia de neurología en el Yale New Haven Hospital. Obtuvo títulos de MD y PhD de la University of Medicine and Dentistry of New Jersey – Robert Wood Johnson Medical School y Rutgers University, respectivamente, y recibió el prestigioso Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE).

Acerca de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma es una empresa biofarmacéutica mundial comprometida a convertirse en líder en desarrollo y comercialización de terapias dirigidas de inflamación e inmunología (I&I) para pacientes necesitados en todo el mundo. Con capacidades y operaciones de desarrollo clínico a nivel mundial, Zenas avanza un portafolio de terapias autoinmunes potencialmente diferenciadas en áreas de necesidad médica muy insatisfecha. Nuestro equipo de liderazgo experimentado y la red de socios de negocios impulsan la excelencia operativa para ofrecer terapias potencialmente transformativas para mejorar la vida de las personas que enfrentan enfermedades autoinmunes y raras”. Para más información acerca de Zenas BioPharma, visite, www.zenasbio.com y síganos en Twitter en, @ZenasBioPharma y LinkedIn .

Acerca de Obexelimab

Obexelimab es un anticuerpo monoclonal humanizado, bifuncional, no citolíco, de fase III experimental que imita la acción de los complejos antígeno-anticuerpo mediante la unión de CD19 y FcγRIIb para inhibir la actividad de las células de linaje B. En algunos estudios clínicos en etapa inicial, incluyendo en varias enfermedades autoinmunes, 198 sujetos fueron tratados con obexelimab. En estos estudios clínicos, obexelimab demostró una inhibición eficaz de la función de las células B sin reducir las células, dando como resultado un efecto de tratamiento prometedor en pacientes con varias enfermedades autoinmunes. Zenas adquirió los derechos exclusivos mundiales de obexelimab de Xencor, Inc. Obexelimab actualmente está en estudio en un ensayo clínico global de fase III en pacientes con enfermedad relacionada con IgG4 y un estudio global de fase 2/3 en pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente (wAIHA). Se está evaluando el desarrollo clínico de obexelimab para la esclerosis múltiple y el lupus eritematoso sistémico.

Más información sobre el estudio fase III (INDIGO) para el tratamiento de la enfermedad relacionada con IgG4 está disponible en clinicaltrials.gov: NCT05662241. Más información sobre el estudio fase III (SApHiAre) para el tratamiento de wAIHA está disponible en clinicaltrials.gov: NCT05786573.

Contacto de inversores y medios de comunicación: Joe Farmer, presidente y director de operaciones Zenas BioPharma IR@zenasbio.com

