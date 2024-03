Zenas BioPharma nombra a Patricia Allen para su directorio

06/03/2024

WALTHAM, Massachusetts, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, una empresa biofarmacéutica global dedicada a convertirse en líder en el desarrollo y comercialización de terapias dirigidas de inflamación e inmunología anunció hoy el nombramiento de Patricia Allen para su directorio, y además colaborará como presidenta del comité auditor. Patricia Allen se integra al directorio de Zenas con más de 20 años de experiencia en liderazgo de finanzas, relaciones con inversores, desarrollo empresarial, recursos humanos, operaciones y tecnología informativa (TI) en empresas de biotecnología públicas y privadas globales.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Patty a nuestro directorio”, dijo Lonnie Moulder, fundadora y directora ejecutiva de Zenas BioPharma. “Patricia ha liderado con gran éxito funciones interorganizacionales y ha colaborado en el directorio de empresas de biotecnología públicas y privadas globales. Esperamos las contribuciones de Patty a la próxima fase del crecimiento de Zenas mientras avanzamos nuestra misión de desarrollar y comercializar terapias transformadoras basadas en inmunología para pacientes necesitados”.

“Espero colaborar con el equipo experimentado y el directorio de Zenas, que están construyendo una empresa biofarmacéutica global líder en inflamación e inmunología mediante la ejecución disciplinada de la línea de productos y desarrollo empresarial”, dijo Patricia Allen. “Este es un momento emocionante para Zenas, pues buscan el progreso de múltiples programas a través de la clínica para mejorar la vida de las personas que viven con enfermedades autoinmunes”.

La Sra. Allen recientemente fue directora financiera de Vividion Therapeutics, de la que recientemente se retiró. Mientras permaneció en Vividion, codirigió la recaudación de fondos y adquisición de la empresa por Bayer AG, mientras la empresa creció y avanzó en múltiples programas hacia la clínica. Actualmente forma parte del directorio y preside el comité auditor de Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics y Anokion, además de desempeñar funciones como miembro del directorio y presidenta del comité de auditoría en Inversago Pharma y Yumanity Therapeutics.

Anteriormente a Vividion, la Sra. Allen fue directora financiera de Zafgen, Inc. (ahora Larimer Therapeutics). Anteriormente, fue vicepresidenta de finanzas y tesorera, directora financiera de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; directora de finanzas de Alkermes, Inc.; y auditora de Deloitte & Touche, LLP. Obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas de Bryant College.

Acerca de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma es una empresa biofarmacéutica global dedicada a convertirse en líder en desarrollo y comercialización de terapias dirigidas de inflamación e inmunología para pacientes necesitados en todo el mundo. Con capacidades y operaciones de desarrollo clínico a nivel mundial, Zenas avanza un portafolio de terapias autoinmunes potencialmente diferenciadas en áreas de necesidad médica muy insatisfecha. Aprovechamos la experiencia y capacidades de nuestro equipo de gestión ejecutiva y nuestras redes establecidas en toda la industria biofarmacéutica a medida que buscamos desarrollar terapias que puedan mejorar la vida de las personas que enfrentan enfermedades autoinmunes y raras. Para más información acerca de Zenas BioPharma, visitewww.zenasbio.com y síganos en X (anteriormente Twitter) en @ZenasBioPharma y LinkedIn.

