Zoho celebra el quinto aniversario de Zoho One

08/11/2022

Zoho Corporation anunció que Zoho One alcanzó un nuevo hito, al brindar soporte a 50.000 organizaciones y 500.000 usuarios empresariales en más de 160 países. Solo en los últimos dos años, la plataforma creció 150%, con 37,5% de nuevos clientes pertenecientes a compañías medianas y grandes. Las actualizaciones de licencias de los clientes que adoptaron Zoho One hace cinco años aumentaron 92%, lo que contribuyó a este gran crecimiento. Estas cifras destacan la migración desde herramientas tradicionales y más estáticas de software hacia soluciones integrales en la nube que permiten a las organizaciones ser ágiles, escalar y adaptarse a los cambios en sus industrias.

En América Latina, la plataforma tuvo un crecimiento en ventas del 32% entre 2020 y 2021. Un comportamiento que se ha mantenido estable, incluso en los meses posteriores a la pandemia y a las restricciones de movilidad impuestas por los países de la región.

Esta se lanzó en 2017 como la primera suite de su clase en incluir 35 aplicaciones integradas. Hoy, Zoho One es el sistema operativo para empresas: una plataforma integral y escalable compuesta por 45 aplicaciones unificadas junto con servicios de extremo a extremo, que incluyen inteligencia artificial, Business Intelligence, mensajería y búsqueda, que permite a las empresas ejecutar todos los aspectos de su organización, desde ventas y marketing hasta finanzas, recursos humanos y analítica.

“Zoho One ha evolucionado desde la idea ambiciosa de ser una solución ‘todo en uno’ dirigida a Pymes para convertirse ahora en una plataforma extensible que puede reemplazar o integrarse con los sistemas empresariales”, dijo Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.”Casi la mitad de los clientes de Zoho One usan 20 o más aplicaciones en todas las categorías de productos, lo que les reporta mayores ganancias en la medida que más las utilicen. Es una prueba de concepto emotiva para Zoho One, que demuestra que las compañías de todo tipo están escalando sus operaciones al aumentar su adopción, sin perder la perspectiva en sus datos, crear silos o ralentizar su crecimiento. Continuamos refinando y expandiendo la plataforma, marcando el ritmo para el resto de la industria”.

Amplitud y valor singulares

Durante los últimos cinco años, la plataforma ha agregado 10 nuevas aplicaciones e innumerables servicios que satisfacen las necesidades cambiantes de las empresas, al tiempo que reducen drásticamente el costo total de propiedad de los clientes.

Esta ofrece la plataforma más amplia e integrada del mercado, para brindar las herramientas que requieren las organizaciones para atender a sus clientes (aplicaciones de marketing, ventas y soporte); ejecutar operaciones (finanzas, contratación y recursos humanos); colaborar de forma eficiente (herramientas de oficina, correo, productividad personal y comunicaciones), y personalizar la solución (aplicaciones de código bajo y soluciones de desarrollo creación de integraciones).

Zoho One tiene el poder para mover cualquier negocio desde el primer momento, al tiempo que cuenta con herramientas para personalizar la solución de acuerdo con las necesidades de cada organización, capacidades que no tienen comparación con ningún otro producto en el mercado.

Unificación de extremo a extremo

Zoho One está construido completamente en una pila de tecnología, lo que brinda una plataforma de extremo a extremo unificada, pero con cientos de puntos de integración hacia todas sus aplicaciones.

La unificación constante y desde cero proporciona a las empresas una conexión más profunda entre ventas, marketing, atención al cliente, contabilidad, recursos humanos y otras funciones. Zoho One brinda contexto a la comunicación y la colaboración entre empleados, clientes y proveedores, lo que facilita el acceso a la información relevante, almacenada en diferentes aplicaciones de la plataforma. Lograr este nivel de interoperabilidad, flujo de datos y contexto requiere tradicionalmente de una participación estrecha del área de TI que resulta costosa y no ofrece garantía de éxito. En este caso, Zoho puede ofrecer unificación de extremo a extremo al poseer y operar toda su pila de tecnología, incluidos 12 centros de datos ubicados estratégicamente en América del Norte, Europa, Australia y Asia.

Integración con sistemas de terceros

El crecimiento de la plataforma en mercados más sofisticados es posible gracias a su capacidad para integrarse estrechamente con soluciones de terceros sin generar silos operativos o de datos, ni afectar la eficiencia del sistema existente de una empresa. Las aplicaciones de Zoho One se integran con cientos de soluciones de terceros, preservando la elección y la flexibilidad del cliente, en particular para las organizaciones del mercado medio que administran sistemas complejos, grandes cantidades de datos y equipos dispersos. El crecimiento considerable de clientes de Zoho One en grandes corporaciones demuestra el valor de la plataforma no solo como una solución todo en uno para las empresas, sino como una adición transformadora y cooperativa a los sistemas de tecnología más grandes.

“Zoho One me parece una herramienta fenomenal, fácil de usar e implementar. Es muy amigable”, dijo Sergio Carranza, Gerente del Centro de contacto de Knotion, empresa dedicada a la creación de contenidos educativos, que actualmente tiene más de 120 empleados y presencia en México, Colombia, Guatemala, España e Inglaterra. “Buscamos una solución que nos permitiera coordinar a nuestros equipos en diversos países y dar seguimiento a clientes en múltiples ubicaciones tanto nacionales como internacionales. Después de explorar sus opciones, Zoho One se presentó como la única alternativa viable”.

“Nuestra fuerza laboral ha crecido más de 20 veces y los ingresos se han cuadruplicado desde que nos mudamos a Zoho One desde Microsoft 365”, dijo Steve Perpich, miembro de la junta y director de proyectos especiales de Beyond Blue Aerospace, que ofrece productos y servicios de capacitación en aviación, cohetes y vuelos espaciales. “La plataforma nos ha permitido escalar rápidamente mediante la optimización y automatización de tareas rutinarias pero que requieren mucho tiempo, como el procesamiento de tarjetas de tiempo o la revisión de facturas, liberando horas en el día para enfocarnos en el crecimiento. Esas horas se han traducido en un proceso de ventas más eficiente y efectivo. , mejorado por el conocimiento profundo obtenido de las poderosas herramientas de inteligencia comercial de Zoho One”.