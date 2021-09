Zoom lanza Programa de Socio Distribuidor para Zoom Phone BYOC

15/09/2021

Zoom Phone Bring Your Own Carrier (BYOC) ofrece nuevas oportunidades de ingresos para los distribuidores y máxima flexibilidad para los clientes

Zoom Phone Provider Exchange conecta a los clientes directamente con los proveedores

Zoom Phone alcanza un nuevo hito con 2 millones de asientos vendidos

SAN JOSÉ, California, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) hoy en Zoomtopia Partner Connect anunció que sus socios distribuidores tendrán la oportunidad de vender licencias de Zoom Phone Bring Your Own Carrier (BYOC). También podrán conectar a los clientes que utilizan peering optimizado en la nube para acceder PSTN con Zoom Phone Provider Exchange, una nueva forma de descubrir proveedores y seguir un jornada de autoservicio para proporcionar números de teléfono de forma segura. Zoom actualmente conduce un programa piloto para distribuidores seleccionados que cumplen con los requisitos para vender Zoom Phone BYOC y espera dar la bienvenida a un grupo más amplio de distribuidores para finales de año.

Basado en la plataforma intuitiva de Zoom, Zoom Phone es un sistema de teléfono en la nube con funciones completas para empresas de todo tamaño. Zoom Phone BYOC ofrece a los clientes empresariales la flexibilidad de mantener a sus proveedores de servicios de PSTN actuales redireccionado los circuitos de voz existentes a la nube de Zoom Phone o implementando una solución híbrida con Zoom Calling Plans. Esta capacidad de alto valor permite a los clientes disfrutar de todos los beneficios de Zoom Phone, al mismo tiempo que mantienen sus contratos de proveedor de servicios, números de teléfono y tarifas de llamadas existentes con su operador de registro preferido.

Anteriormente, solo los Zoom Master Agents tenían la oportunidad de referir ofertas para Zoom Phone y Zoom Phone BYOC. Ahora los socios distribuidores de Zoom de todo el mundo que cumplen con los requisitos y califican estarán autorizados para vender Zoom Phone BYOC.

Los clientes de Zoom Phone BYOC que utilizan peering optimizado en la nube para conectarse a PSTN pronto también podrán acceder a Zoom Phone Provider Exchange. El nuevo Zoom Phone Provider Exchange ofrece una experiencia simplificada para que los clientes de Zoom Phone BYOC seleccionen el proveedor preferido y proporcionen números de teléfono directamente en el portal Zoom. Como resultado, los clientes de Zoom Phone BYOC tendrán más opciones y flexibilidad en términos de proveedores y alcance geográfico.

“Mientras nuestro programa de canal continúa su evolución, me complace presentar el Programa de Distribuidores para Zoom Phone BYOC como una nueva oportunidad para nuestros socios distribuidores”, dijo Laura Padilla, Directora de BD y Canales Globales. “Observamos un gran éxito en la venta de Zoom Phone, alcanzando dos millones de asientos en solo 10 trimestres, y veo una gran oportunidad para nuestros distribuidores con nuestro programa Zoom Phone BYOC. Zoom Phone BYOC ofrece a los clientes la flexibilidad de permanecer en su operador actual o fácilmente utilizar una combinación para satisfacer mejor su alcance geográfico y sus necesidades de servicio”.

Para más información acerca de cómo convertirse en socio de Zoom, visite https://partner.zoom.us o comuníquese con partner-success@zoom.us .

