Zoom nombrada líder en el Cuadrante Mágico Gartner® 2021 para Comunicaciones Unificadas como un Servicio

21/10/2021

SAN JOSÉ, California, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), anunció hoy que la empresa analista Gartner nombró a Zoom Líder en el Cuadrante Mágico Gartner 2021 para Comunicaciones Unificadas como un Servicio (UCaaS). Esta es la segunda vez que Zoom fue nombrada en el Cuadrante Mágico Gartner para UCaaS (2020 fue el primer año en que Zoom fue reconocida) y por segunda vez consecutiva como líder.

El informe analizó 14 empresas en el segmento de UCaaS, y nombró a Zoom como líder.

“Nos sentimos honrados de que Gartner haya nombrado a Zoom un Líder en el Cuadrante Mágico para UCaaS por segundo año consecutivo”, dijo Eric S. Yuan, director ejecutivo de Zoom. “Zoom se compromete a ofrecer tecnología sin fricción, confiable y segura para empoderar a las fuerzas laborales modernas y distribuidas, y creemos que fuimos reconocidos debido a la conveniencia y accesibilidad de nuestras soluciones UCaaS, incluyendo Zoom Meetings, Zoom Chat y Zoom Phone. Continuaremos trabajando arduamente para satisfacer las demandas de comunicación actuales y emergentes y brindar felicidad a todos nuestros clientes globales”.

Para leer una copia de cortesía del Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para el informe UCaaS, visite zoom.us/gartner .

Limitación de responsabilidad:

Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O’Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth, 18 de octubre de 2021 – Para Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Informe mundial

Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y son utilizadas aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solamente a aquellos proveedores que tienen la clasificación más alta u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, sobre los resultados de esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Zoom

Zoom es para usted. Le ayudamos a expresar ideas, conectarse con otras personas y construir un futuro cuyo límite sea sólo su imaginación. Nuestra plataforma de comunicaciones sin dificultades es la única que comenzó con el video como fundamento, y desde entonces hemos establecido el estándar de innovación. Es por esto que somos una opción intuitiva, escalable y segura para las grandes empresas, pequeños negocios, así como para las personas. Zoom, fundada en 2011, cotiza en bolsa (NASDAQ:ZM) y tiene su sede en San José, California. Visite zoom.com y síganos @zoom .

