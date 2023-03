Zoom ofrece experiencias seguras y de cumplimiento optimizado

Por staff

31/03/2023

Netskope, empresa de Secure Access Service Edge (SASE), acaba de anunciar la alianza con Zoom Video Communications, Inc. (Zoom), por la cual las soluciones Borderless SD-WAN y SaaS Security Posture Management (SSPM) de Netskope se integran en la plataforma de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaas) de Zoom.

Dicha unión da como resultado una de las soluciones de conectividad optimizada y seguridad mejorada más fiables para una colaboración eficaz entre usuarios. Del mismo modo, las organizaciones que utilizan Zoom obtienen una experiencia de usuario superior mientras cumplen con las normativas de privacidad y seguridad.

Los usuarios de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) afrontan a menudo problemas de baja fiabilidad, alta latencia e interrupciones en la red, que limitan la productividad de los trabajadores. Además, las organizaciones se enfrentan a retos de seguridad, incluidos los riesgos procedentes de usuarios y sitios que se comunican directamente a través de Internet, el cumplimiento de normativas de privacidad críticas y la complejidad e ineficacia presentes en muchas soluciones de acceso remoto y a sucursales.

Para resolver estos desafíos, Netskope Borderless SD-WAN permite un acceso altamente fiable y optimizado a Zoom, identificando y priorizando automáticamente las conexiones de Zoom, y mejorando el rendimiento de la red con correcciones bajo demanda. Netskope también simplifica el mantenimiento remoto de Zoom Phone detrás de Netskope SASE Gateway con servicio de acceso entrante seguro incorporado. Además, Netskope SaaS Security Posture Management (SSPM) monitoriza continuamente los entornos Zoom para descubrir y remediar cualquier error de configuración que pudiera debilitar la seguridad, ayudando a mantener el cumplimiento de los estándares y regulaciones de la industria.

“Como proveedor líder mundial de UCaaS, Zoom sigue dando prioridad a la seguridad junto con una experiencia de usuario sin fisuras para garantizar que nuestros clientes obtengan la productividad que necesitan, en cualquier momento y lugar”, afirma Brendan Ittelson, CTO de Zoom. “Zoom puede ofrecer conexión, rendimiento y seguridad de primera categoría en asociación con SD-WAN y SSPM totalmente convergentes y conscientes del contexto de Netskope”.

Optimización de la conectividad de Zoom

Netskope Borderless SD-WAN ayuda a garantizar un acceso altamente fiable y optimizado para Zoom y ofrece un acceso consistente de alto rendimiento para los usuarios que trabajan desde casa, una sucursal, o desde un lugar que no sea la oficina, como una cafetería. Como parte de la plataforma de Netskope, Borderless SD-WAN emplea un enfoque único para ofrecer un rendimiento de alta calidad a la vez que simplifica las operaciones generales.

Así, entre las principales características de Netskope Borderless SD-WAN destacan:

Proporciona visibilidad completa y conocimientos impulsados por ML con supervisión de aplicaciones y rutas en tiempo real.

Incluye valores predeterminados inteligentes de calidad de experiencia (QoE) de Netskope para más de 60.000 aplicaciones, e identifica y prioriza automáticamente las sub-aplicaciones de Zoom.

Mejora el rendimiento de la red con remediación bajo demanda, conmutación por error en menos de un segundo y rampa de conexión en la nube a Zoom

Simplifica el mantenimiento remoto de Zoom Phone detrás de Netskope SASE Gateway con servicio incorporado de acceso entrante seguro

Proporciona una política unificada con una experiencia consistente para los usuarios a través de usuarios remotos, sucursales y multi-nube

Optimización del rendimiento de Zoom con una QoE consistente

Netskope Borderless SD-WAN puede identificar fácilmente los conectores Zoom Meeting, Zoom Phone y Zoom Room entre el tráfico de decenas de miles de cargas de trabajo diferentes que salen regularmente de la red de una organización.

Netskope ofrece valores predeterminados inteligentes que priorizan automáticamente el tráfico y minimizan la latencia, las fluctuaciones y las pérdidas para ofrecer una calidad de experiencia constante. Netskope Borderless SD-WAN también garantiza el rendimiento de las aplicaciones sin comprometer la seguridad de la carga útil, incluso a través de una conexión a Internet de banda ancha única e inestable.

Refuerzo de la política de seguridad y garantía del cumplimiento

La estrecha integración con las API de Zoom permite a Netskope SSPM proporcionar visibilidad e información sobre los ajustes de configuración, el estado de cumplimiento y la política de seguridad. Netskope SSPM es compatible con una amplia colección de reglas y normas de cumplimiento desde el primer momento, así como con la capacidad de añadir reglas personalizadas basadas en los datos que Netskope recopila sobre las cuentas de Zoom conectadas. Los responsables corporativos de cumplimiento pueden modificar y desplegar políticas para detectar infracciones basadas en puntos de referencia y estándares populares como CIS, HIPAA, PCI, CSA, GDPR, AIPCA, ISO y más. Las alertas de seguridad incluyen instrucciones de remediación procesables para que las implementaciones de Zoom vuelvan a cumplir rápidamente y cierren cualquier brecha de seguridad pendiente.

“Al igual que muchas organizaciones, confiamos en las comunicaciones de Zoom para el uso diario del negocio y la productividad”, expresa Timothy Johnson, Vicepresidente Adjunto de Operaciones ITS de la Universidad A.T. Still. “La capacidad de mantener la seguridad, maximizar la experiencia del usuario y minimizar las interrupciones causadas por la latencia, el jitter y la pérdida entre usuarios y apps en enlaces inestables con capacidades avanzadas de remediación de la solución Borderless SD-WAN de Netskope es lo que ofrece de forma experta esta convincente integración entre Netskope y Zoom”.

“Juntos, Netskope y Zoom proporcionan a las organizaciones la capacidad de asegurar la experiencia de colaboración que los usuarios requieren, al tiempo que lo hacen de una manera segura que no interrumpe el negocio y les ayuda a cumplir con los estándares y regulaciones de la industria”, comenta Parag Thakore, Vicepresidente Senior de Borderless SD-WAN de Netskope. “Estamos orgullosos de trabajar con Zoom y juntos esperamos una progresiva continuidad de cómo se integran nuestras soluciones”.