ZTE allana el camino hacia el ecosistema digital en la Cumbre 5G 2021

Por staff

03/12/2021

ZTE Corporation,proveedor internacional de equipos de telecomunicaciones avanzados, dispositivos móviles y soluciones de tecnología empresarial para consumidores, operadores, empresas y clientes del sector público, fue el anfitrión hoy en la 5G Summit y User Congress 2021 mediante transmisión en vivo.

En apoyo de ZTE y sus innovaciones tecnológicas, muchos socios de la industria como GSMA, Omdia, CCS Insight, China Mobile, Hutchison Drei Austria y China Telecom asistieron a la Cumbre 5G y al Congreso de usuarios de este año.

Con el tema “El camino digital hacia el ecosistema”, los líderes de opinión de la industria llevaron a la mesa discusiones en profundidad sobre temas candentes de 2021, centrándose en el ecosistema 5G orientado al futuro. En el discurso de apertura, el Sr. Xu Ziyang, director ejecutivo de ZTE Corporation, mencionó que “ZTE ha estado profundamente involucrado en las TIC durante 36 años y continúa innovando en tecnología de punta a punta. Soluciones como acceso por radio, acceso por cable, redes centrales, redes portadoras totalmente ópticas, redes de datos IP, infraestructura informática, energía, componentes de servicios en la nube, aplicaciones y terminales digitales, ayudan a los operadores a sentar las bases para la transformación digital de sociedades e industrias.

Ver más: Cómo la pandemia cambió nuestra relación con los smartphones

Las tecnologías digitales tienen el potencial de impulsar un crecimiento más inclusivo y sostenible al estimular la innovación, generar eficiencias y mejorar los servicios. Esto fue reiterado por el CEO de GSMA, John Hoffman, quien mencionó que “5G, junto con AI, IoT y Big Data nos traen la era de la conectividad inteligente, que activa la digitalización en todas las industrias. Durante la próxima década, una ola de unicornios de tecnología móvil nacerá de 5G e impulsará nuestras economías futuras “.

El éxito de la transformación digital depende de un requisito esencial: romper los silos. Shaun Collins, presidente ejecutivo de CCS Insight, hablando en la Cumbre 5G y el Congreso de Usuarios, dijo que “5G es mucho más que la próxima” G “, es una tecnología fundamental. Para tener éxito, debemos reconocer que 5G se ha convertido en un juego de equipo – Los operadores, los hiperescaladores, los proveedores de equipos, los integradores de sistemas y los desarrolladores de software serán la clave del éxito a medida que la 5G madure “. La colaboración con socios y líderes industriales obtendrá el éxito comercial 5G.

ZTE mostró además verdaderas capacidades 5G a través de visitas remotas con sus socios y operadores. Junto con Hutchison Drei Austria, ZTE lanzó la primera red Pilot 5G SA para admitir las capacidades completas de 5G-SA. También se incluyó la visita a L’Aquila Italia, donde ZTE está trabajando con la academia para crear una solución de monitoreo de la salud de la estructura del edificio para la seguridad de la gente de L’Aquila, incluido el monitoreo de las ondas de choque del terremoto. ZTE también mostró el uso de 5G avanzado en aplicaciones médicas.

Ver más: Se amplía la compatibilidad de los HyperX Cloud Flight con las consolas PlayStation

Los expertos de ZTE también compartieron sus conocimientos sobre tecnologías innovadoras como Radio Composer, que destaca una forma revolucionaria de administrar y optimizar los recursos de radio al cambiar el tradicional “mejor esfuerzo” a “siempre óptimo”, aprovecha el aprendizaje automático del comportamiento del usuario y los patrones de tráfico de la red. para elegir la combinación óptima de recursos de espectro disponibles. La BBU inteligente 5G con IA intrínseca ofrece la BBU muy compacta de mayor capacidad de la industria con capacidades de procesamiento altamente integradas. También se mostró la mejor práctica de Slicestore y 5G SA para la comercialización de 5G que permite los nuevos modelos de negocios 5G de TO B & TO C.

ZTE se ha mantenido fiel a sus aspiraciones originales y se esfuerza por conectar a “personas, familias, empresas y la sociedad” con incesantes esfuerzos e innovación. ZTE está decidido a cumplir con su visión y misión, es decir, “permitir la conectividad y la confianza en todas partes” y “conectar el mundo con la innovación continua para un futuro mejor”. La 5G Summit and User Congress es un ejemplo perfecto que ilustra el éxito estratégico que la industria ha tenido hasta ahora en todo el ecosistema 5G.