Zuckerberg crea un nuevo consejo asesor de productos e IA

Por staff

23/05/2024

(Bloomberg) — Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms, creó un consejo asesor de nuevos productos, un grupo que se reunirá periódicamente con el equipo directivo de Meta y ofrecerá orientación sobre los avances tecnológicos y de inteligencia artificial de la empresa.

Meta Advisory Group, como se llamará, estará formado por cuatro ejecutivos: Patrick Collison, director ejecutivo y cofundador de Stripe Inc.; Nat Friedman, presidente emérito de GitHub; Tobi Lütke, director ejecutivo de Shopify Inc.; y Charlie Songhurst, inversionista y exejecutivo de Microsoft Corp. Ninguno de ellos será remunerado, confirmó un portavoz de Meta.

“He llegado a respetar profundamente a este grupo de personas y sus logros en sus respectivas áreas, y estoy agradecido de que estén dispuestos a compartir sus perspectivas con Meta en un momento tan importante en el que aprovechamos nuevas oportunidades con la IA y el metaverso”, escribió Zuckerberg en la nota interna a los empleados, la que fue revisada por Bloomberg.

Meta ya tiene una junta directiva de 11 personas, aunque uno de esos miembros, la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg, no se presentará a la reelección en la reunión anual de Meta a finales de mes. Meta Advisory Group será diferente a una junta directiva en el sentido de que sus miembros no son elegidos por los accionistas y no tienen ningún deber fiduciario para con la empresa, dijo un portavoz.

“Este grupo asesor tiene la tarea de ofrecer conocimientos y recomendaciones sobre avances tecnológicos, innovación y oportunidades de crecimiento estratégico”, dijo un vocero en un comunicado.

