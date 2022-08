Mark Zuckerberg: “El metaverso revolucionará la educación”

Por staff

02/08/2022

Mark Zuckerberg se reunió en el metaverso con el legendario astrofísico Neil deGrasse Tyson para discutir sobre como la educación en el metaverso cambiará los métodos de aprendizaje.

Aunque la educación presencial es irremplazable, las virtudes de Realidad Virtual se extienden más allá de vencer barreras físicas o económicas.

La reunión de Zuckerberg que tuvo lugar en Horizon Worlds con deGrasse Tyson sirvió como plataforma para observar las imágenes del telescopio James Webb. «La educación en el Metaverso va a ser impresionante», exclamó Zuckerberg durante la reunión.

El interés de Zuckerberg por la educación ha ido creciendo a medida que personalidades como deGrasse Tyson se interesan por las posibilidades ilimitadas. Dentro del Metaverso podríamos sumergirnos en el sistema digestivo o estudiar las estrellas o fenómenos de la física en primera persona.

“Estoy aquí con Neil deGrasse Tyson, renombrado astrofísico y anfitrión del popular Startalk. Entonces, ¿Qué nos ha dicho todo esto sobre el universo que no sabíamos?”, le pregunta Zuckerberg. “Está abriendo una ventana al universo al que antes no teníamos acceso. Entonces para mí, el futuro del Telescopio James Webb no es qué preguntas puede responder que ya hemos planteado. Es qué preguntas responderá que aún no sabemos hacer”, explica el astrofísico.

Durante la reunión de Zuckerberg y el reconocido astrofísico en Horizon Worlds observaron las imágenes de una estrella en su fase final.

“Ahora, este es el gas que se desprendió en las etapas de muerte de una estrella. Y el poco de luz que ves en el medio queda sobre una estrella una vez que ha abandonado sus capas exteriores”, describió Neil deGrasse Tyson sobre una de las increíbles imágenes que captó el Telescopio James Webb y parece un enorme ojo luminoso flotando en el vasto vació del cosmos.

“Esas son estrellas sentadas justo en nuestras narices aquí en nuestra galaxia de la vía láctea”, describe el reconocido astrofísico sobre otra de las imágenes. “¿Qué son, más o menos, las manchas entre las galaxias? Por ejemplo, si miras el arco de allí”, le preguntó el CEO de Meta. “Cada mancha en esta imagen que no tiene picos es una galaxia distante, como la nuestra”.

Otras áreas todavía no han sido exploradas con respecto a la implementación del Metaverso. Todavía debemos descubrir la manera en la que podría afectar la disminución de interacción física en los estudiantes. Aunque en primera instancia esto parece no ser una limitante para el trepidante desarrollo de la educación en el Metaverso.